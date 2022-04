Era el año 2007 cuando Dani Mateo aparecía por primera vez ante las cámaras de laSexta, una cadena de televisión innovadora que se había empezado a abrir paso hacía casi un año en el panorama nacional. 'Fenómenos' fue el primer programa que pisó el presentador en ella, un late night semanal de Eva González, donde colaboraba con la sección 'Noticias del otro mundo y los exorcismos de Mateo'. Desde entonces, para este cómico de La Torreta (el barrio barcelonés situado al límite de Granollers), ha cambiado todo: "El planeta ha cambiado y ya no lo conozco. Soy como E.T. y hay que aprender muy deprisa", bromea por teléfono con laSexta.com.

En el vídeo que acompaña a estas líneas se puede ver un breve resumen de toda su trayectoria profesional en la cadena, donde, sin dudarlo, Dani Mateo destaca su paso por 'Sé lo que hicisteis': "Es muy especial porque fue el primer programa grande que hacíamos casi todos los que estábamos. Era más que un programa, creamos una comunidad". Mientras los fans se agolpaban en las puertas de Globomedia (la productora de SLQH) con mensajes y regalos para todos los presentadores del programa, Dani Mateo disfrutaba participando incluso en los guiones, desafiando la empinada cuesta que lleva a los platós de la productora al probarse a contrarreloj las pelucas que había encontrado en los camerinos para representar sketches junto a sus compañeros Alberto Casado, Rober Bodegas, o Ángel Martín. En pantalla se veía lo que todo el equipo quería al proyecto, la entrega que tenían, y apunta a que esa fue la posible causa de su éxito. "Un amigo me dijo que era 'tele verité', que lo más bonito del programa es que se veían las costuras, y es verdad. ¿Sabes esa película de Disney donde aún se veían los primeros trazos a lápiz? Eso era Sé lo que hicisteis", recuerda Mateo.

Y de este programa nació 'Periodistas Fútbol Club', un proyecto de Ángel Ayllón, que Dani Mateo presentaba junto a Ricardo Castellano, con Paula Prendes de colaboradora: "Era como un Sé lo que hicisteis pero con prensa deportiva".

El Gran Wyoming fue conmigo un padre desde el primer minuto"

Tras 1010 entregas de Sé lo que hicisteis, el programa puso fin a su emisión en mayo de 2011 (con una despedida que aún sigue en la mente de muchos de sus seguidores) y El Intermedio ficha a Dani Mateo. En las imágenes se puede ver cómo Dani Mateo confesaba a El Gran Wyoming que no estaba nervioso en su primer día porque era El Intermedio ("si fuese El Hormiguero…"), pero la realidad es que ese primer día, además de los nervios por la vuelta a la rutina después de las vacaciones de verano, Dani Mateo no durmió: "Era un salto doble tirabuzón al vacío". Enfrentarse a la actualidad política, comentarla a diario en pleno prime time y con el mítico Wyoming le hicieron pasar una noche de todo menos tranquila, aunque encontró la ayuda que necesitaba muy cerca, en la 'mesa presencial' del programa: "El Gran Wyoming fue conmigo un padre desde el primer minuto. Me ayudó a frenar y calmar los nervios. Enseguida me valoró, ayudaba a potenciarme, a pulir defectos… ¡Es cojonudo!".

Cuando Dani Mateo atiende esta llamada de teléfono, el cómico prepara su día después de haber tomado la noche anterior las riendas de El Intermedio. El Gran Wyoming había dado positivo en Covid-19 y el colaborador presentó el programa junto a Sandra Sabatés: "No se puede sustituir a Wyoming. Puedes hacer su trabajo a tu manera si no hay más remedio, como pasó ayer".

Zapeando ficha a Dani Mateo como presentador

Fenómenos, Sé lo que hicisteis, Periodistas Fútbol Club, El Club de la comedia, El Intermedio, El Intermedio International Edition… ¿le quedaba algo que hacer a Dani Mateo en televisión? Sí. Rotundo. En 2019 le sonó el mismo teléfono con el que ahora cuenta la anécdota:

- "¿Cómo te ves para presentar Zapeando?"

"Fue una llamada rara", asegura Dani Mateo. El cómico llevaba siete años presentando el programa de radio 'Yu no te pierdas nada', donde estaba feliz, y le daba vértigo aceptar el mando de un programa de éxito: "Solo hay una opción, que yo lo estropee", pensaba. Desde luego era un reto que, como todos sabemos, acabó aceptando: "Como casi siempre que han confiado en mí la cosa ha salido bien, dije: 'Confía en ellos una vez más, deja a un lado tus miedos y sal a bailar'", dice refiriéndose a la cadena. Desde entonces, el espacio ha seguido cosechando buenas audiencias, hasta con una pandemia de por medio que les hizo reinventarse.

Durante los 20 minutos de entrevista, Dani Mateo sonríe recordando toda su trayectoria. Echando la vista atrás, y viendo todo desde otro punto, no piensa mucho al desvelar qué le diría a su yo de hace quince años: "Sufre menos y disfruta más. Esto es un regalo".

*laSexta.com está publicando vídeos recopilatorios de sus presentadoras y presentadores como guiño a su trayectoria en la cadena.