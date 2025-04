La canción de Wyoming para las empresas que no tributan todos sus beneficios : "Vuelve, a casa vuelve a tributar"

Sandra Sabatés y el Gran Wyoming repasan las noticias más importantes del ámbito económico en 'Páginas salmonete'. La presentadora comienza la sección anunciando que el paro ha bajado en 13.311 personas, "el mejor dato en un mes de marzo en 17 años". "Tras esta caída el número de desempleados se sitúa en algo más de 2,5 millones de personas", añade Sabatés.

También se hacen eco del inicio de a campaña de la renta 2024. "Se han registrado 1.480 declaraciones por minuto", indica Sandra. Los contribuyentes pueden presentar la declaración por internet hasta el 30 de junio pero, a partir del 29 de abril "se puede solicitar también cita telefónica". "Españoles, pensad que es un momento muy bonito", apunta Wyoming, y lo compara al mundial de 2010: "Todos los españoles nos unimos por nuestro país con algo muy difícil de entender: ahora el formulario de la renta y en 2010 el 'Waka Waka' de Shakira".

Dani Mateo, convertido en 'Show me the Dani', irrumpe en el plató. El crypto bro está muy disgustado porque se acaba de enterar de que el estado Español "se queda, todos los años, según los cálculos de a startup Tax Down, con 9.000 millones de euros de los españoles que no hacemos bien la declaración de la renta". "Nos tienen con el programa padre pero ellos se lo han montado de put* madre", añade, 'Show me the Dani', indignado.

Sabatés cuenta que "las empresas españolas tributan por poco más de la mitad de sus beneficios en el impuesto de sociedades". Como expone la periodista, el año pasado alcanzaron unos ingresos netos de casi 340.000 millones de euros. "La cifra más alta de la historia", indica Sabatés, pero solo 180.000 millones quedaron sujetos a este gravamen. "Esto se debe, principalmente, a los beneficios procedentes del exterior de filiales de las grandes empresas ya que tributan en los países en los que están establecidas", añade Sandra.

Wyoming decide simplificar la información expuesta por Sandra. Como explica, en España los impuestos de las grandes empresas "son como el turrón: se esperan con muchas ganas y luego solo nos comemos la mitad". "Papá estado debería cantar a las empresas 'Vuelve, a casa vuelve a tributar'", concluye Wyoming.