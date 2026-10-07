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El 'zulómetro' de Le Petit Patito: hoy, piso en Madrid por 680 euros al mes, 30 metros cuadrados y lavabo en la nuca cuando orinas

Aruser@s vuelve a hacerse eco de un vídeo viral de 'Le Petit Patito' para su conocido 'zulómetro'. Ojo a esta ganga en la que hay que salir al rellano para ir al baño y encajarse entre la ducha, el váter y el lavabo.

El 'zulómetro' de Le Petit Patito: hoy, piso en Madrid por 680 euros al mes, 30 metros cuadrados y lavabo en la nuca cuando haces pis

Un estudio de alquiler en Trafalgar (Madrid) puede llegar a costarte 680 euros al mes... Eso sí, si estás dispuesto a vivir en menos de 30 metros cuadrados y encajarte en el baño cada vez que tengas que ir a orinar. Esta vivienda es la protagonista del 'zulómetro' de hoy en Aruser@s y es un descubrimiento de la famosa creadora de contenidos @le_petit_patito.

Es una cuarta planta sin ascensor, pero por lo menos es exterior. La entrada es "tipo pasillazo" con "lámpara de un euro de Ikea". La cocina tiene "10 centímetros de encimera útil" y "'unexpected' escobilla del váter".

La cala es "estilo 'japandi' y la zona de armarios perfecta para colgar los crop top. "Para ir al baño tenemos que desandar el pasillazo, salir al rellano y abrir una puerta", indica la tiktoker. Lo del váter debajo del lavabo es lo que acaba de darle ese toque especial. "Lavabo contra la nuca", resume.

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