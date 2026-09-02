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El 'zulómetro' vuelve a Aruser@s con una "oportunidad de inversión": "Salvo tirarla y volverla a hacer, tiene todo"

El creador de contenido '@danielfez' ironiza sobre el anuncio de una vivienda para reformar que se presenta como una auténtica "oportunidad de inversión", aunque las imágenes hacen qué pensar.

El 'zulómetro' vuelve a Aruser@s con una "oportunidad de inversión" que esconde una letra pequeña: "Salvo tirarla y volverla a hacer..."

El 'zulómetro' de Aruser@s vuelve a ponerse en marcha con un nuevo viral inmobiliario. Esta vez, el protagonista es un anuncio en el que una vivienda para reformar se presenta como una "oportunidad de inversión".

El creador de contenido '@danielfez' analiza con humor el vídeo de una mujer que enseña la vivienda y lanza una advertencia para futuros compradores: "Cuando dices inversión es que hay que reformar, es como el 'te quiero', como amigos". Y viendo el estado de la vivienda, parece que la reforma no va a ser precisamente pintar las paredes y cambiar cuatro muebles. "Salvo tirarla y volverla a hacer, tiene todo", sentencia entre risas.

Desde el plató Aruser@s, donde Tatiana Arús reconoce que casi prefiere enfrentarse a la cruda realidad que a los anuncios inmobiliarios llenos de fotografías imposibles.

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