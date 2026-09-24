Una cortina de ducha como pared: el 'zulo' de 300 euros en Madrid que activa el 'zulómetro' de Aruser@s

"Si tus compañeros quieren ver MasterChef hasta tarde, pones la pinza y a dormir", bromea '@le_petit_patito', al mostrar el apartamento de Villaverde Alto en el que una habitación está separada de la zona de estar por una cortina de ducha.

El 'zulómetro' de Aruser@s vuelve a echar humo. Esta vez, el viral llega desde Madrid y tiene todos los ingredientes para convertirse en protagonista de la mañana: una habitación por 300 euros al mes en Villaverde Alto, dentro de un piso de cuatro habitaciones y una separación entre el salón y uno de los dormitorios que cuesta bastante menos que levantar una pared.

Hans Arús ha mostrado en el programa el vídeo publicado por la creadora de contenido '@le_petit_patito', que se ha encontrado con este peculiar apartamento madrileño.

El piso cuenta con cocina comunitaria, baño completo "al estilo Alcántara" y una zona de comedor. Hasta aquí, todo podría entrar dentro de lo esperado en un piso compartido. El problema llega cuando descubrimos cómo está separada una de las habitaciones del resto de la vivienda.

En lugar de una pared o una puerta, los inquilinos han decidido poner una cortina de ducha sujeta con una pinza. "Si tus compañeros de piso quieren ver MasterChef, que acabe muy tarde, te metes en tu habitación, pones la pinza y a dormir", ironiza la 'influencer'.

En el vídeo sobre estas líneas puedes ver el debate que se ha generado entre los colaboradores en el plató de Aruser@s.

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