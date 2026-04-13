El 'zasca' de Iñaki Urrutia que desmonta el nuevo significado de "mamadísimo": "Tenéis una hostia"

Alfonso Arús repasa en los 'zascas' de Aruser@s la divertida reflexión del cómico Iñaki Urrutia sobre cómo han cambiado algunas expresiones entre generaciones.

En el universo lingüístico de Aruser@s todo puede pasar, y esta vez el protagonista ha sido el término "mamadísimo". Alfonso Arús ha rescatado en la sección de los 'zascas' la última reflexión del cómico Iñaki Urrutia, que ha puesto sobre la mesa cómo el significado de ciertas palabras ha dado un giro.

"Ahora la gente para decir que está cachas dice que está 'mamadísimo'", explica el humorista, antes de lanzar el recordatorio que ha desatado las risas: "'Mamadísimo' antes era cuando estabas muy borracho".

Desde el plató, Sebas Maspons no ha podido evitar sumarse al debate: "Estamos cambiando el significado de expresiones que verdaderamente son nuestras".

En la otra cara de la moneda, Hans Arús, el más joven del equipo, ha aportado la traducción actualizada: "Ahora, cuando alguien lleva unas copas de más, se dice que está 'tinquigiunqui'".