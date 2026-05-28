Alfonso Arús pone en duda el collar traductor de mascotas: "Si dice que tiene hambre y no come, algo falla"

En Aruser@s, el equipo comenta el polémico collar traductor de perros y gatos que promete interpretar en tiempo real las emociones y necesidades de las mascotas, pero que ya genera dudas sobre su fiabilidad.

El llamado collar traductor de mascotas que asegura interpretar en tiempo real las sensaciones, emociones y estado de ánimo de perros y gatos para traducirlos directamente a sus dueños se ha colado en los 'me lo temía' de Aruser@s.

"En internet dicen que es una estafa, a pesar de que la empresa garantiza un 95% de fiabilidad, pero yo siempre digo: ¿cómo saben que es una estafa?", comenta Alba Sánchez, a lo que Óscar Broc asegura que "tendrá cuatro indicaciones típicas".

"Si el collar te dice 'tengo hambre', le pones pienso y no come...quiere decir que el collar falla", comenta entre risas Alfonso Arús, a lo que María Moya añade con humor: "Siempre comen".

"Esto sería muy útil para las personas, cuando alguien dice 'no pasa nada', le pones el collar y traduces qué le pasa", zanja entre risas Alfonso Arús.

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