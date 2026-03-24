A Iñaki Urrutia le ha pasado con el coche lo mismo que a ti: "Después de meses sin lavarlo, el miércoles lo hice y el viernes llovió barro"

El cómico Iñaki Urrutia vuelve a protagonizar hoy otro de los 'zascas' más destacados que recoge Aruser@s cada día. En esta ocasión, nos cuenta lo que le ha pasado con el coche. Algo que nos ha ocurrido a todos.

"No. No me avergüenzo. A veces, caigo en los tópicos", comenta Iñaki Urrutia en este vídeo que Aruser@s recoge en su sección diaria de 'zascas'. El humorist -que ha grabado su voz en off encima de un vídeo en el que se toma un café con aparente calma y lo ha compartido en sus redes sociales- cuenta con tranquilidad lo que le ha ocurrido... y es algo que nos ha pasado o nos va a pasar a todos alguna vez en la vida.

El pobre de Iñaki llevaba tres meses sin lavar el coche y decidió hacerlo ya por fin hace algunos días, cometiendo un grave error: no mirar la previsión del tiempo. "El miércoles lo lavé", cuenta. "Y sí, el viernes, llovió barro", sigue diciendo en tono pausado.

Pero esa fría apariencia de sosiego salta por los aires al final del vídeo, cuando dice por fin lo que de verdad está pensando: "Me cago en su p*** *****".

En el plató del programa de laSexta no pueden hacer más que reírse ante la situación y se sienten muy identificados con lo ocurrido.

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