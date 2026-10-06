El viral de Dua Lipa, Nicole Kidman y Pedro Pascal en el desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París

Tras cantar con Shakira en Madrid, Dua Lipa ha viajado a París, donde ha acudido al desfile de Chanel en la Semana de la Moda.

Después de sorprender cantando con Shakira 'Antología' en Madrid, Dua Lipa ha acudido al desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París. Allí, la joven ha lucido un vestido corto de plumas de la colección Crucero. "A los cuatro días estás recogiendo las plumas", explica Alfonso Arús, que destaca que este vestido de plumas "podría ser perfectamente de Concha Velasco".

Pero la cantante no ha sido la única estrella en acudir al desfile. Nicole Kidman también ha disfrutado de la nueva colección junto a su hija. "¿Por qué camina raro?", se pregunta Angie Cárdenas, que destaca que igual se "ha hecho una rozadura en el pie". Por su parte, Alfonso Arús destaca que camina "un poco a lo Lina Morgan".

Por último, Tatiana Arús enseña en el vídeo principal de esta noticia un viral protagonizado por Dua Lipa, Nicole Kidman y Pedro Pascal, quienes ocuparon la primera fila del desfile: "Se mostraron muy divertidos con la música". "Nicole Kidman para aparentar más joven de lo que es, porque nunca envejece, se ha puesto un flequillo", destaca el presentador de Aruser@s.

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