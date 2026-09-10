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Anne Hathaway presume de embarazo junto a Dua Lipa en la Semana de la Moda de Nueva York: "No le debe de quedar mucho"

Dua Lipa y Anne Hathaway han acudido a la Semana de la Moda de Nueva York para el evento de Bulgari, a donde han llegado juntas, demostrando su gran relación.

Dua Lipa y Anne Hathaway

Dua Lipa y Anne Hathaway han asistido juntas al evento organizado por Bulgari en la Semana de la Moda de Nueva York. "Me gusta mucho porque han llegado juntas, demostrando su buena relación", explica Tatiana Arús, que destaca que la actriz de 'El diablo viste de Prada' ha presumido de barriga de embarazada. "No creo que le queda mucho para dar a luz", señala la colaboradora de Aruser@s al enseñar las imágenes en este vídeo.

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