El vídeo viral que retrata la falta de privacidad con las madres cuando vas de compras: "Te abren la cortina 35 veces"

El viral de 'Nachter' sobre madres que no respetan la privacidad en un probador ha hecho reír a los tertulianos de Aruser@s, quienes reconocen haber vivido situaciones similares: "Lo peor es cuando llaman a la dependienta".

¿Respetan poco las madres la privacidad de sus hijos? Esta pregunta se ha planteado en el plató de Aruser@s tras el divertido vídeo viral del creador de contenido Nachter, que pone el foco en una situación tan cotidiana como incómoda:ir a comprar ropa con tu madre.

"Queridas madres del mundo: si me voy a comprar ropa y he dejado que me acompañes, no hace falta que me abras la cortina del vestuario 35 veces; hay gente fuera", bromea el tiktoker en su vídeo. A continuación, recrea con todo detalle una escena muy reconocible: la madre abre la cortina sin miramientos y, por si fuera poco, llama a la dependienta para que dé su opinión.

La escena ha provocado las risas de los tertulianos en el plató, quienes en más de una ocasión parecen haber "sufrido" situaciones similares. "Lo exagera un pelín, pero está basado en hechos reales", asegura Alfonso Arús.

Marc Redondo también se suma entre risas recordando comentarios habituales como: "'Tienes el mismo cuerpo que tu padre'". Para Tatiana Arús, sin embargo, "lo peor" no es que te abran la cortina, sino cuando te llaman para salir del probador "porque fuera hay mejor luz y te vas a ver mejor".

