Marc Redondo, sobre el estadio en el cielo del Mundial de 2034: "Si Sergio Ramos tira un penalti, ¿dónde va a buscar el balón?"

Arabia Saudí ya ha anunciado oficialmente que construirá el estadio más alto del planeta, elevado a 350 metros sobre el desierto dentro, en una futurista ciudad y a Marc Redondo le surge una preocupación que expresa en Aruser@s.

El Mundial de fútbol de 2034 se celebrará en Arabia Saudí y ya han comenzado los preparativos para entonces. Este es el caso de la construcción del estadio en el cielo, el primero elevado a 350 metros sobre el desierto. Se tratará del más alto del planeta y estará ubicado sobre la futurista ciudad de The Line. "Caben casi 50.000 espectadores", informa Alfonso Arús en Aruser@s.

Además, funcionará 100 % con energía renovable y será la sede de partidos hasta los cuartos de final. "Lo único que veo complicado es el acceso al campo. Con ascensor, con escaleras mecánicas o con lo que quieras, no llegas nunca", reflexiona Hans Arús.

Marc Redondo, por su parte, tiene otra preocupación: "Si Sergio Ramos tira un penalti, ¿dónde va a buscar el balón?". Alba Gutiérrez cree que quienes estén en la parte más alta tendrán vértigo.

"Es como una copa de helado", observa Angie Cárdenas.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.