¿Reciben todos los hijos la misma exigencia?: el viral que saca los trapos sucios de los Arús en directo

El vídeo del influencer '@nachter' abre debate sobre la exigencia desigual de los padres según el orden de nacimiento. En Aruser@s, la familia Arús se moja y el plató se convierte en un ajuste de cuentas entre hermanos.

¿Reciben todos los hijos la misma exigencia por parte de sus padres? Para el tiktoker @nachter, está claro que no. En uno de sus últimos vídeos presenta con humor las diferencias de trato que existen entre hermanos mayores, medianos y pequeños. Un viral que ha dado mucho de qué hablar en el plató de Aruser@s.

Como vemos en el vídeo sobre estas líneas, todos los hermanos están estudiando a altas horas de la noche. El mayor se queja de estar cansado, y la madre le responde con dureza: "¡Normal! ¡Te lo dejas todo para el último día! No te levantes de esa silla hasta que no te sepas el examen perfecto".

Cuando aparece el hijo mediano, la escena cambia y la madre lo mira sorprendida: "¿Quién eres tú y qué haces en mi casa?".

Por último, el pequeño se queja también de estar agotado, pero recibe un derroche de comprensión por parte de la madre: "No te preocupes, intenta hacerlo lo mejor posible y si suspendes al menos has puesto de tu parte".

Este retrato, reconocible en muchas familias, ha desatado un cruce de 'dardazos' en el plató entre el clan Arús. "El mayor pringa, porque a medida que llegan los hermanos, los padres empiezan a blandear", asegura Tatiana Arús, a lo que Hans responde entre risas: "¡Mentira!.

Patricia Benítez matiza diciendo que "no se trata de ser blando, sino de relativizar". Angie Cárdenas, que está de acuerdo con Benítez puntualiza. "Blandeas porque acabas harta", dice entre carcajadas.

Los reproches siguen y Tatiana asegura que han sido muchas las veces que han ayudado a Arthur con los exámenes, a lo que Hans decide romper una lanza a favor de su hermano: "La que generó mala fama con nuestro apellido fuiste tú. Todos los profesores nos decían: 'Espero que no seas como tu hermana Tatiana'".

"Si hay una relajación con el pequeño es porque ya has visto lo que ha pasado con los anteriores. Ves la repercusión real de apretar, y muchas veces no ha servido de nada. Además, ya sabes de qué pie cojea cada profesor", zanja Alfonso Arús.