Margot Robbie sorprende con un corpiño de 1992 para presentar con Jacob Elordi 'Cumbres Borrascosas' en Londres

Margot Robbie y Jacob Elordi siguen dando la vuelta al mundo en la promoción de 'Cumbres Borrascosas', su nueva película. Ahora los actores se encuentran en Londres, donde han ido al estreno de la esperada película con looks que no han dejado indiferente a nadie.

"Margot Robbie ha vuelto a apostar por la moda aunque en esta ocasión la actriz no ha llevado uno de los vaporosos vestidos con los que se la ha visto en la premiere de la película en otras ciudades, sino que la actriz ha elegido un vestido "vintage". Se trata de un "corpiño que data de 1992 y que está realizado por el modisto John Galiano".

El espectacular vestido de Margot Robbie para presentar 'Cumbres Borrascosas'

Jacob Elordi está demostrando ser todo un caballero durante la promoción de 'Cumbres Borrascosas' y es que el actor está todo el tiempo pendiente de Margot Robbie para ayudarla con sus impresionantes looks.

