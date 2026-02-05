Tatiana Arús, sobre las rodillas de Heidi Klum tras su polémico vestido en los Globos de Oro: "La cosa está bastante mal"

Alfonso Arús pregunta a Tatiana Arús por "el estado de las rodillas de Heidi Klum tras el horroroso vestido que llevó" a los Globos de Oro. "Al principio las tenía en carne viva", afirma la colaboradora.

Después de los Globos de Oro, Alfonso Arús se pregunta en el plató de Aruser@s por "el estado de las rodillas de Heidi Klum tras el horroroso vestido que llevó". Y es que la modelo acudió con un polémico vestido con el que le resultaba muy difícil moverse y caminar.

"Tiene su proceso, al principio tenía las rodillas en carne viva y ahora ha mostrado que ya tiene costra", afirma Tatiana Arús, que enseña en el vídeo principal de esta noticia la imagen que la propia Heidi ha subido a sus redes sociales. "Parece que va sanando, pero para todavía estar así una semana más tarde, la cosa está bastante mal", destaca la colaboradora.

Por otro lado, Tatiana Arús destaca a otra de las modelos más conocidas del panorama internacional: Gisele Bündchen, que ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se muestra muy orgullosa de ver cómo su hija sigue sus pasos desfilando. Eso sí, en su propia casa.

