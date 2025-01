Una joven explica a Thais Villas por qué prefiere ir con su padre de compras en vez de con su madre: "Si me gusta me lo compra del tirón"

"Me pone menos pegas"

Thais Villas ha acudido a un instituto para preguntar a los jóvenes sobre sus hábitos a la hora de comprar. ¿Les gusta salir de compras? ¿Lo odian? Ismael y Pablo, dos mellizos de 14 años, han respondido a las preguntas sobre si les gusta ir de compras y ambos coinciden en que "no les hace especial ilusión".

Por su parte, Paula y Eva opinan totalmente lo contrario. Las dos niñas han contestado de manera tajante que sí les gusta ir de compras y que lo hacen "cada dos semanas". "Cuando vamos a comprar juntas no nos centramos tanto en la ropa y vamos a por el maquillaje", ha explicado una de ellas.

A diferencia de Paula y Eva, María y Silvia han explicado que "si necesito ropa voy con mis padres", pero que si salen con sus amigas "lo que compramos son chorradas". En cuanto a si escogen los padres la ropa, Ismael y Pablo han afirmado que son los padres lo que deciden que se compra en cada tienda: "Escogen nuestros padres y nosotros decimos si nos gusta o no".

Sobre si tienen preferencia en ir a comprar con su padre o con su madre, Eva lo tiene claro: "Con mi padre, me pone menos pegas y si me gusta me lo compra del tirón". La niña ha explicado que su padre prefiere que termine rápido a alargar la tarde, mientras que "con mi madre empieza que si esto para mi cumple, esto para reyes o espérate a que te den tus abuelos la paga".