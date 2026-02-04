Alfonso Arús reflexiona sobre el final de las relaciones de pareja: "No es la discusión, es la indiferencia"

Alfonso Arús y los colaboradores de Aruser@s analizan un vídeo viral de la psicóloga Alicia González que pone el foco no en las discusiones, sino en la falta de interés como síntoma de una relación agotada.

Alfonso Arús presenta en 'Top expertos'el vídeo viral de la psicóloga Alicia González, quien afirma que "la clave para saber si tu relación ha terminado la tienes tú". Según la especialista, la respuesta está en "cómo se gestionan los conflictos" y, sobre todo, en "cómo se siente cada persona después de una discusión".

"Si tras una discusión te sientes mejor, es porque se ha trabajado o solucionado algo", explica González. Sin embargo, adverte que cuando los conflictos se repiten y aparecen "desprecios, indiferencias y actitudes defensivas", el vínculo se va deteriorando progresivamente."Si siento que no hay accesibilidad, que nunca llego a ti por mucho que lo intente, ¿por qué voy a seguir al lado de una persona a la que parece que tengo que picar piedra para que quiera estar conmigo o me muestre un poco de amor?", añade la psicóloga.

Para Alfonso Arús, el mensaje era claro: "No es tanto la discusión, sino la falta de interés lo que denota que la relación ha terminado". El presentador subraya que discutir no es necesariamente negativo, siempre que no derive en faltas de respeto o humillaciones."La discusión es saludable; el problema llega cuando ya no tienes interés en reparar lo que está estropeado", apunta.

En la misma línea, la tertuliana Alba Gutiérrez destaca que "la indiferencia que tiene esa persona hacia ti es, al final, lo que más te hace darte cuenta de que algo no va bien".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.