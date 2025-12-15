Ahora
¿Vamos perdiendo la vergüenza con la edad? Este vídeo viral de Nachter así lo demuestra

Nuestros amigos de Aruser@s están convencidos de que, a medida que vamos cumpliendo años, vamos sumando arrugas y restando vergüenza. El famoso creador de contenidos Nachter reflexiona sobre ello en este divertido vídeo viral.

Si eres de los que alguna vez ha presenciado (o protagonizado) un momento como el que Nachter reproduce en este vídeo viral que recoge Aruser@s, sabrás que, efectivamente, con la edad vamos perdiendo la vergüenza.

El famoso creador de contenidos ilustra esta afirmación con una parodia en la que muestra cómo se comporta una madre primeriza, otra experimentada y una abuela ante la misma situación.

Las tres mujeres (interpretadas por el influencer) están en una tienda y se interesan por una manta que cuesta 100 euros. Cada una de ellas tiene una reacción distinta al descubrir el precio, del educado "no, gracias" al escándalo absoluto del "¿100 euros por este trapo?".

Un divertido sketch que puedes ver en el vídeo sobre estas líneas.

