El vídeo viral del perro que se ve obligado a elegir a cuál de sus dueños seguir: ¿a quién quiere más de los dos?

Y vamos con nuestra ración diaria de vídeos de perretes. En este vídeo viral, una pareja toma caminos opuestos y su perro, que anda suelto por la calle, se muestra indeciso a la hora de decidir con quién marcharse.

¿A quién quieres más: a mamá o a papá? Pocas preguntas hay más difíciles que responder en la vida que esta y el pobre perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s Weekend se ve obligado a contestarla.

Sus dueños, una pareja de un hombre y una mujer, deciden que durante el paseo iban a tomar caminos separados y el pobre can, que anda suelto, se ve en la tesitura de escoger uno u otro.

Hans Arús, el presentador del programa de laSexta, lo narra como si fuera una competición de las que son retransmitidas por televisión: "En una primera instancia, mira a izquierda y derecha, pero no se decide".

Aunque parece ser que se va marchar con el hombre, en el último momento se da la vuelta y la alcanza a ella rápidamente. "Parece ser que ya tenemos ganador: ya sabemos a quién quiere más de los dos... o quién le da de comer".

