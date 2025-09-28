Ahora
El vídeo viral del perro rescatado de un incendio que antes de abandonar la casa va a por su correa

En Illinois (EEUU), un perro es rescatado por la Policía de un incendio que se acaba de declararse en su propia casa. El animal, aunque está desesperado, no está dispuesto a salir sin su correa. Este es el vídeo del momento, que no ha tardado en hacerse viral.

El perro que protagoniza este vídeo viral que ha dado la vuelta al mundo es muy buen chico y es por ello que, sin duda, se merece un hueco en los 'superolés' de Aruser@s.

El can y su familia viven en Illinois (EEUU), pero el animal estaba solo en casa cuando se desató un incendio que hizo saltar todas las alarmas.

La Policía y los bomberos se personaron pronto en la vivienda para descubrirlo a él allí dentro, con lo que fueron rápidamente a rescatarlo del humo y de las llamas.

Sin embargo, el perrete está tan bien educado que se niega a irse sin su correa y guía a un agente, que no tenía ni idea de lo que estaba haciendo, hasta ella.

