Olivia sin hache, a los que critican Halloween: "¿Desde cuándo nos quejamos de una fiesta en España?"

La creadora gallega Olivia sin hache sale en defensa de Halloween frente a las críticas de quienes aseguran que "no es una fiesta nuestra". Según explica, la celebración ha ayudado incluso a recuperar tradiciones gallegas como el Samaín.

Según cuenta Olivia sin hache, la creadora de contenido gallega más viral de TikTok, hay españoles que critican Halloween porque "no es una fiesta nuestra". Una queja que no comparte.

Lo primero, porque el "boom" de celebrar la noche más terrorífica del año "ha hecho recuperar tradiciones como, por ejemplo el 'Samaín', en Galicia.

Y lo segundo: "¿Desde cuándo nos quejamos de una fiesta en España?". "Como si quieren importar una de Groenlandia y nos vestimos todos de foca y a bailar", bromea Olivia, que pide "un poco de alegría de vivir". "Ya vale de tanta amargura".

Desde el plató de Aruser@s, los colaboradores dan la razón a la gallega. "Una cosa es que no te guste Halloween, como es mi caso, pero hay quienes lo critican porque no es típico español", comparte Alfonso Arús.

