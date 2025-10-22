Ahora
El entrañable vídeo viral de Yuri, el perro que habla con su dueño anciano por videollamada: "Él está de viaje y se llaman para verse"

Vídeo viral

El entrañable vídeo viral de Yuri, el perro que habla con su dueño anciano por videollamada: "Él está de viaje y se llaman para verse"

¡Vamos con nuestra ración diaria de vídeos de animales! Alfonso Arús lleva este vídeo viral del perro que habla por videollamada con su dueño a Aruser@s y los colaboradores aplauden la actitud del can.

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se llama Yuri y echa mucho de menos a su dueño, que se ha ido de viaje y no puede estar en casa tanto como ambos quisieran.

Para evitar que el perrete se ponga triste, el señor lo llama por videollamada todos los días y el can, fiel a su cita, se tumba en el suelo para que la cámara lo alcance y poder ver a su papá humano.

"Oye, muy bien el dueño, es un 10", comenta Angie Cárdenas, mientras que Alba Gutiérrez dirige sus aplausos al animal. "Cuando llamas a tus hijos no te hacen tanto caso", dice entre risas.

Alfonso Arús ve en este método la solución para todas esas mascotas que sufren cuando se quedan solas en casa.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Sesión de control al Gobierno en el Congreso, en directo: Sánchez niega financiación ilegal del PSOE y ataca a Feijóo por el escándalo de los cribados
  2. El Servicio Andaluz de Salud da por solucionado el problema de acceso a los informes de los cribados después de que la Junta negara la "destrucción"
  3. Hallan un cadáver en Manises que podría ser uno de los desaparecidos en la DANA hace un año
  4. PSOE y Sumar chocan por la crisis de la vivienda y discrepan sobre congelar o no los alquileres
  5. ¿Cuánta sangre donan? ¿Qué ayudas reciben?: PP y Vox crean las "listas del odio" en la Generalitat para diferenciar a los migrantes en las estadísticas
  6. La Fiscalía atribuye a Leire Díez un "plan delictivo" para desacreditar a Anticorrupción y a la Guardia Civil