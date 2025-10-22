El entrañable vídeo viral de Yuri, el perro que habla con su dueño anciano por videollamada: "Él está de viaje y se llaman para verse"

¡Vamos con nuestra ración diaria de vídeos de animales! Alfonso Arús lleva este vídeo viral del perro que habla por videollamada con su dueño a Aruser@s y los colaboradores aplauden la actitud del can.

El perro que protagoniza este vídeo viral que recoge Aruser@s se llama Yuri y echa mucho de menos a su dueño, que se ha ido de viaje y no puede estar en casa tanto como ambos quisieran.

Para evitar que el perrete se ponga triste, el señor lo llama por videollamada todos los días y el can, fiel a su cita, se tumba en el suelo para que la cámara lo alcance y poder ver a su papá humano.

"Oye, muy bien el dueño, es un 10", comenta Angie Cárdenas, mientras que Alba Gutiérrez dirige sus aplausos al animal. "Cuando llamas a tus hijos no te hacen tanto caso", dice entre risas.

Alfonso Arús ve en este método la solución para todas esas mascotas que sufren cuando se quedan solas en casa.

