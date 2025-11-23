El vídeo viral del encuentro de los perros de Demi Moore y Drew Barrymore: así son Pilaf y Douglas

Tatiana Arús se entusiasma con el encuentro de estas dos superestrellas de Hollywood... y también con el de sus dueñas, Drew Barrymore y Demi Moore.

Tatiana y Hans Arús están entusiasmados de conocer, aunque sea solo a través de este vídeo emitido en Aruser@s Weekend, a los perros de Demi Moore y Drew Barrymore.

Los perretes se llaman Pilaf y Douglas y se han encontrado por primera vez en el programa de televisión de Barrymore.

"Yo estoy enamoradísima", comenta la tertuliana entre risas. Sin embargo, Hans no parece compartir su opinión con respecto a Pilaf, que tiene el mismo nombre, destaca, que el villano feo de Dragon Ball.

"Un respeto, que tiene más seguidores en redes sociales que tú y yo juntos", advierte Tati a su hermano.

