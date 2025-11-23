Ahora

Aruseros Weekend

El vídeo viral del encuentro de los perros de Demi Moore y Drew Barrymore: así son Pilaf y Douglas

Tatiana Arús se entusiasma con el encuentro de estas dos superestrellas de Hollywood... y también con el de sus dueñas, Drew Barrymore y Demi Moore.

El vídeo viral del encuentro de los perros de Demi Moore y Drew Barrymore: así son Pilaf y Douglas

Tatiana y Hans Arús están entusiasmados de conocer, aunque sea solo a través de este vídeo emitido en Aruser@s Weekend, a los perros de Demi Moore y Drew Barrymore.

Los perretes se llaman Pilaf y Douglas y se han encontrado por primera vez en el programa de televisión de Barrymore.

"Yo estoy enamoradísima", comenta la tertuliana entre risas. Sin embargo, Hans no parece compartir su opinión con respecto a Pilaf, que tiene el mismo nombre, destaca, que el villano feo de Dragon Ball.

"Un respeto, que tiene más seguidores en redes sociales que tú y yo juntos", advierte Tati a su hermano.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Rufián, sobre el juicio al fiscal general: "El PSOE se repartió con el PP el CGPJ, con su pan se lo coman"
  2. Los aliados de Ucrania rechazan el plan de paz de Trump porque "requiere de trabajo adicional"
  3. El exobispo de Cádiz se defiende y tacha de "injusta y falsa" la acusación de abusos sexuales a un menor
  4. Iberia cancela sus vuelos comerciales a Venezuela tras el aviso de EEUU del aumento de la actividad militar
  5. La clínica dental que atendió a la niña fallecida en Alzira no tenía autorización para realizar sedación intravenosa
  6. Infantas, personalidades y nietos en el extranjero incluidos: Juan Carlos I reúne a toda la familia por los 50 años de la monarquía