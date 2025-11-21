Ahora
El dardo de Carmen Lomana sobre si Isabel Preysler tiene conversación: "Depende de si la entiendes"

Carmen Lomana destaca en este vídeo que Isabel Preysler tiene conversación dependiendo de "si la entiendes" porque "no vocaliza bien".

Carmen Lomana ha acudido al programa de Miguel Lago de 'La noche golfa', donde el presentador ha puesto en apuros a la socialité al preguntarle por una conocida: Isabel Preysler.Preguntada sobre si la madre de Tamara Falcó tiene conversación, Lomana afirma que "depende". "Depende de si se la entiendes", destaca Carmen Lomana, que explica que Isabel Preysler "no vocaliza muy bien".

Por otro lado, hace unas semanas, Carmen Lomana dedicó unas duras palabras a Isabel Preysler con unas declaraciones donde cuestionó la autoría de las memorias de la madre de Tamara Falcó y le lanzó un nuevo dardo directo.

