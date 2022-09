Hablar de Drew Barrymore es hablar ya de historia del cine. Con 47 años, la polifacética artista estadounidense (es actriz, directora, modelo, fotógrafa y productora, entre otras virtudes) se ha creado un espacio más que sólido en Hollywood, industria que conoce desde que era bien pequeña. Y precisamente sobre esa relación que empezó a forjarse en su infancia con ese poderoso círculo de estrellas ha hablado recientemente en su podcast, dando a conocer experiencias de lo más difíciles y duras.

El pasado viernes, en 'Drew's News', su podcast, Barrymore charlaba con su amigo y también actor Rob Lowe sobre si era beneficioso prohibir o no el consumo de azúcar a los pequeños, y a raíz de esta cuestión llegó a confesar que sus padres le permitían consumir drogas siendo una niña, pero no alimentos azucarados: "Mi madre no me dejaba consumir azúcar. Studio 54, la marihuana y el alcohol les parecía bien, pero no podía tocar el azúcar".

Como suele pasar entre los más pequeños, a Barrymore esa prohibición de consumir azúcar solo provocó que quisiera hacerlo con más ganas: "Escondía chocolate en el armario. Todos los demás vicios eran conocidos y los podía hacer a vista de todos, pero el azúcar era algo que ocultaba. De verdad, escondía una caja en el armario". Ya el pasado mes de febrero la actriz confesó cómo estaba afectando a su vida esas restricciones contradictorias.

En 'The Howard Stern Show', Barrymore confesó que, al contrario de la inmensa mayoría de chicos de su edad, ella "iba a clubes y no a la escuela", y añadió: "Robaba el coche de mi madre y estaba fuera de control. Tenía problemas y demasiados recursos". Vivió así un cúmulo de progremas que fueron complicando cada vez más su vida profesional y personal, una compleja situación que solo ha sido capaz de abordar tras décadas de terapia.

"Al final pensé que tal vez necesitaba algún tipo de estructura y disciplina porque todo era muy accesible, tan arruinado en mi mundo que tal vez era necesario un tratamiento para poder reiniciar el resto de mi vida", indicó en el mencionado programa, donde también aprovechó para hablar de su relación con su madre a raíz de sus tempranas adicciones: "Creo que vivió con mucho dolor y yo tampoco le hablé durante mucho tiempo".