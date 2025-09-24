Demi Moore protagoniza el corto de Gucci para la semana de la moda de Milán: así ha sido el debut de Demna Gvasalia como director creativo

Demna Gvasalia debuta en Gucci con un estreno de cine en Milán, y lo decimos en el sentido más literal. El nuevo director creativo de la famosa marca cuenta en este corto con actores y actrices de la talla de Demi Moore.

Dicen los expertos que la presentación de este año de Gucci en la semana de la moda de Milán ha pasado a la historia de la moda de manera instantánea.

Demna Gvasalia, el nuevo director creativo de la marca -anteriormente ocupaba el mismo cargo en Balenciaga- se ha estrenado en su nuevo trabajo haciendo uso del séptimo arte, el cine, en lugar de la pasarela, cuenta Tatiana Arús en Aruser@s.

"¿Qué pasa? Que no llegaba a la semana de la moda de Milán a presentar la colección. ¿Qué ha hecho? A modo de un documental, que lleva por nombre 'The Tiger' y con Demi Moore como protagonista, veremos lo que será su próxima colección", cuenta la tertuliana.

Kendall Jenner y Elliot Page también aparecen en esta creación audiovisual que ha asombrado a la colaboradora. "Es una manera muy novedosa de presentar las nuevas propuestas", explica.