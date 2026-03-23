El vídeo viral de Alicia Keys cantando 'No One' en la gala benéfica de Karol G en Miami

Karol G ha organizado una gala benéfica en Miami, donde han acudido famosos como Marc Anthony o Alicia Keys, quien amenizó la noche con una actuación de sus grandes éxitos.

La Fundación de Karol G, 'Con Cora', ha reunido a grandes estrellas en una gala benéfica en Miami, donde han acudido hasta 300 personas. Entre los rostros conocidos han estado Marc Anthony con su mujer, Nadia Ferreria, o la cantante Alicia Keys, quien ha sido una de las encargadas de amenizar la cena con fines benéficos.

Como se puede ver en el vídeo principal de esta noticia, la artista ha emocionado a los presentes interpretando sus grandes éxitos, como 'No One', ante la mirada de al colombiana.

Por otro lado, durante la Semana de la Moda de Milán Karol G protagonizó un bonito vídeo con una joven fan que fue muy aplaudido en el plató de Aruser@s. "Atendió a todos los fans que se encontraban en la puerta de su hotel", destacó Tatiana Arús en el plató, donde afirmó que le llamaba la atención "lo cariñosa que se mostró con una pequeña fan".

Y es que, como se ve en este vídeo, la artista colombiana se agacha para hacerse una foto con la niña, que posó muy sonriente al conocer a su ídolo.

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