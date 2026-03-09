Jennifer Lopez se sincera sobre su separación de Marc Anthony: "Estuve a punto de rendirme, era una madre soltera con dos gemelos"

Jennifer Lopez ha lanzado una reflexión a los hombres durante su último concierto: "Lo único que necesitamos las mujeres de vosotros es un poco de azúcar. No se trata del dinero, no quiero tus cosas".

Jennifer Lopez ha recordado su divorcio con Marc Anthony en su último concierto. "Después de mi tercer divorcio fue cuando realmente empecé a ser buena en ello", ha afirmado la cantante en el vídeo principal de esta noticia, donde ha destacado que estaba a punto de rendirse: "Era una madre soltera con dos gemelos de tres años".

"Llamé a una de mis mentoras y me dijo, 'Jennifer, eres bailarina, ¿verdad?', le respondí que sí y ella me preguntó qué hacía cuando estaba aprendiendo un baile y me equivocaba de paso", ha recordado la artista, que ha desvelado: "Le respondí que seguía bailando hasta dar los pasos correctos y ella me dijo que siguiera bailando siempre".

Por otro lado, la cantante ha contado "un pequeño secreto" a su público: "Las mujeres no necesitamos mucho, lo único que necesitamos de vosotros (los hombres) es un poco de azúcar". "Nos dais un poco de azúcar, dulzura, amabilidad y nosotros os damos mucho a cambio", ha afirmado Jennifer Lopez, que ha asegurado que "no se trata del dinero".

"No quiero tus cosas, es muy sencillo", ha insistido la artista, que ha reflexionado: "La gente me mira con mi micrófono brillante y piensa que soy cara".

