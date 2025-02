Los momentazos de Taylor Swift en los Grammy: de los hijos de Shakira y Alicia Keys a sus bailes virales

Tras conocer a los ganadores de los Premios Grammy, Alfonso Arús destaca el papel de Taylor Swift en la gala y es que la artista se coronó como "la más disfrutona". "En ningún momento se sentó y veíamos cómo iba brindando", destaca Tatiana Arús, que enseña cómo la artista bailó con el hijo de Alicia Keys durante la actuación de Shakira.

"Me sorprende, porque parece una mujer fría, pero en las fiestas se desmelena", destaca Alfonso Arús, que afirma que "es buena compañera porque al final acaba haciendo grandes a otras personalidades de la música cuando ella baila o forma parte de la fiesta". "Les cede el protagonismo y no pone mala cara", explica la colaboradora, que detalla que, "a pesar de que estaba nominada en varias candidaturas y no llevarse ninguna, disfrutó de las actuaciones".

Por último, Shakira presentó a sus hijos a Taylor Swift, quien se mostró de lo más cercana con los pequeños Milan y Sasha.