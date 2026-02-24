Semana de la Moda de Milán
Alfonso Arús, del vídeo de Karol G con una niña en Milán: "Igual tiene otra cara, pero la que da es muy simpática"
"Me ha llamado la atención lo cariñosa que se muestra Karol G con una pequeña fan", destaca Tatiana Arús la ver a la artista parándose un rato con una niña a su llegada a Milán.
Karol G ha llegado a Milán para disfrutar de la Semana de la Moda. "De momento, es la que ha acaparado todas las miradas", destaca Tatiana Arús, que explica que la cantante llegó de noche "y atendió a todos los fans que se encontraban en la puerta de su hotel".
"Me ha llamado la atención lo cariñosa que se muestra con una pequeña fan", resalta la colaboradora de Aruser@s. Incluso, la artista colombiana se agacha para hacerse una foto con la niña, que posa muy sonriente al conocer a su ídolo.
"Amor, la cartita", recuerda la madre a la pequeña, que tras la foto, da una carta escrita por ella a Karol G. "¿Me hiciste una carta?, ¡gracias!", responde sorprendida Karol G dando un abrazo a la niña. Tras ver el bonito vídeo, Alfonso Arús destaca la amabilidad de la cantante: "Igual Karol G tiene otra cara, yo no lo sé, pero la cara que da es muy simpática".
"Es maravillosa", destaca Tatiana Arús, que explica que además de atender a la niña, está un rato haciéndose fotos y firmándole la carcasa del teléfono.
