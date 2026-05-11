Alfonso Arús reacciona al gesto en los restaurantes que, según una psicóloga, revela menos ansiedad

En 'top expertos' de Aruser@s, Alfonso Arús muestra el viral de una psicóloga que asegura que pedir comida "sin prisa" en un restaurante puede revelar una relación más sana con la ansiedad.

Un simple gesto al sentarse en un restaurante puede decir mucho sobre la personalidad de cada uno. Así lo explica una psicóloga en el viral mostrado por Alfonso Arús en la sección de 'top expertos' de Aruser@s, donde sostiene que pedir la comida "sin prisa" refleja una "relación más saludable con la ansiedad".

"Si lo pides con calma, lo comerás con más calma y eso también puede cambiar la forma de digerirlo", sostiene Alba Sánchez, a lo que el presentador del programa admite: "Pues yo soy ansioso, porque cuando llego pido rápido".

Hans Arús por su parte señala uno de los mayores temores en cualquier restaurante concurrido: "Lo peor es cuando llegas al restaurante y ves que se ha sentado una mesa de doce. ¡Pides antes o estás muerto!".

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