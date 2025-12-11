El vídeo de Georgina Rodríguez "presumiendo de anillo y glúteos" en Dubái: "Siempre está de espaldas"

Georgina Rodríguez ha publicado este vídeo en el que aparece paseando entre los rascacielos de Dubái presumiendo de anillo de compromiso y glúteos.

"Georgina Rodríguez podría ser una Emily in Paris, pero en Dubái", destaca Alfonso Arús, que resalta el último vídeo protagonizado por la pareja de Cristiano Ronaldo en su cuenta de Instagram.

Tatiana Arús destaca que la modelo ha presumido en este vídeo "no solo de los edificios de Dubái sino de sus tonificados glúteos". "Además, de su bolso, que también llama la atención", destaca Tatiana Arús, que explica que, "como siempre, en el último plano aparece su anillo"- "Ese tan baratito", destaca Alfonso Arús al ver el vídeo, del que Angie Cárdenas también saca una conclusión: "Siempre está de espaldas".

Así es la catedral de Funchal en la que se casarán Cristiano Ronaldo y Georgina

La próxima boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empieza a tomar forma y en Aruser@s revelan nuevos detalles en este vídeosobre el espectacular lugar elegido para el enlace.

