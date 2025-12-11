Una influencer pide cambiar su lasaña tras enfriarla haciendo fotos y acaba solicitando la hoja de reclamaciones

El caso, revelado por un creador de contenido y comentado por Hans Arús en 'Aruser@s', se ha vuelto viral: una 'influencer' exige un nuevo plato después de que su comida se enfriara mientras la fotografiaba.

Hans Arús presenta un viral que fácilmente podría entrar en la sección Arusera de 'Me lo temía'. Se trata de la queja de un camarero con una 'influencer' que ha ido a su restaurante a comer y ha terminado pidiendo la hoja de reclamaciones de manera no justificada.

Según cuenta, la creadora de contenido le pidió una lasaña y, al llegar el plato a la mesa, rápidamente se puso a sacar fotos. Tanto tiempo dedicó a la sesión que el plato terminó por enfriarse. Es ahí cuando la joven pidió que le sacaran otro. Sin embargo, los camareros, que estaban vigilando la jugada, se negaron a servirle un segundo plato, pero sí le dieron la opción de volver a calentar su comida.

La tiktoker, enfadada, pidió la hoja de reclamaciones alegando que la comida "se enfriaba muy rápido". "¿Tenía derecho a pedir ese cambio?", pregunta Jose, '@josehsm8', el creador de contenido que ha desvelado la queja viral a sus seguidores.

Desde el plató de Aruser@s lo tienen claro: no. "Lo peor es que la joven les dedicará una mala reseña y hara un vídeo para que no vayan a comer allí", comenta Hans Arús.

