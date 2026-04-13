El vídeo de la divertida reacción de un taxista al descubrir que lleva a Luis Fonsi

Luis Fonsi ha compartido este vídeo en el que se puede ver la divertida reacción del taxista cuando descubre quién es. "No manches, neta", destaca el conductor mientras da la mano al cantante y confiesa que se ha puesto "nervioso".

Luis Fonsi ha compartido en sus redes sociales la divertida reacción de un taxista al darse cuenta de quién es. Al principio, el cantante bromea afirmando que es "Ricky Martin", pero el conductor del taxi no se lo cree: "No, no, no, no".

"Pero sí soy cantante", reconoce Luis Fonsi al hombre, que se gira para mirarle bien y le pregunta: "¿Eres Luis Fonsi?". "Sí, señor", afirma el artista en el vídeo, donde el taxista no puede evitar gritar de

emoción "no manches, neta", una expresión mexicana de incredulidad. "Qué gusto", afirma el conductor mientras da la mano al cantante y confiesa que se ha puesto "nervioso".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús afirma que, "por la voz", le parecía "uno de los 'Supersexiboys'". "El día que el taxista descubra que está llevando a uno de los Supersexiboys va a enloquecer y la carrera será gratuita", bromea el presentador de Aruser@s en plató.

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