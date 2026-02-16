Alfonso Arús alucina al ver a Maluma afeitado: "Ahora Ricky Martin es Maluma y Maluma es Enrique Ponce"

"Lo siento, pero esta nueva versión de Maluma no me gusta"", destaca Tatiana Arús sobre el nuevo aspecto del artista: "Lo veo muy correcto, afeitado... muy padre de familia".

Maluma ha disfrutado de una cena romántica junto a su mujer, Susana Gómez, por el Día de San Valentín. El look del cantante, totalmente afeitado, no convence a Tatiana Arús: "Lo siento, pero esta nueva versión de Maluma no me gusta".

"Lo veo muy correcto, afeitado... parece un padre de familia", asegura la colaboradora en el plató de Aruser@s, donde apoyan su opinión: "Es verdad que no parece él". "Ahora Ricky Martin es Maluma y Maluma es Enrique Ponce", asegura Alfonso Arús en el vídeo, donde recuerda el aplaudido look de Ricky Martin en la Super Bowl.

Por su parte, Angie Cárdenas señala que de todos los artistas el que mejor está es Ricky Martin cuando es el más mayor. Y es que todos en el plató están de acuerdo: Maluma está irreconocible.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.