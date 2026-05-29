Plex muestra el detrás de cámaras de un show de Aitana: "Necesito que me presentes a dos bailarines"

A través de un vídeo en YouTube, Plex ha enseñado a sus seguidores cómo es el ambiente entre bambalinas durante un concierto de Aitana, su pareja, mostrando la preparación previa al espectáculo: "Parece el box de los coches de carreras".

Si hay algo que gusta a los fans es descubrir lo que ocurre detrás del escenario de sus artistas favoritos: cómo se preparan, qué pasa o qué piden de exclusivo para comer en los camerinos o cómo viven los minutos previos a salir al escenario.

Eso es precisamente lo que ha hecho Plex, creador de contenido y pareja de Aitana, en un vídeo de YouTube en el que muestra cómo se desarrolla el día de una de las actuaciones de la artista.

"Parece el box de los coches de carreras", comenta Plex al ver el ritmo de los preparativos en los minutos previos al concierto, donde Aitana aparece rodeada de su equipo, maquilladores y bailarines. Sobre estos últimos, Plex ha hecho un gracioso guiño que ha desatado las risas en redes: "Necesito que me presentes a dos de ellos".

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido