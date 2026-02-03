Luis Fonsi improvisa una clase de salsa en un centro comercial de Alcobendas para promocionar 'Cambiaré'

"Se iba a realizar una clase de salsa, pero nadie se imaginaba que fuera a aparecer el propio Luis Fonsi", explica Tatiana Arús, que enseña cómo el cantante ha aparecido por sorpresa en el centro comercial.

Luis Fonsi ha improvisado una clase de salsa en el centro comercial de Alcobendas, en Madrid, para promocionar su nuevo tema: 'Cambiaré'. "Por lo visto, se iba a realizar una clase de salsa, pero nadie se imaginaba que fuera a aparecer el propio cantante", explica Tatiana Arús, que enseña el momentazo en el vídeo principal de esta noticia.

"Debería de hacer un concierto con la telonera del 'No cambié'", destaca Alfonso Arús, que reconoce que no sabe "cómo se llama ahora porque tiene muchos nombres como Ámbar, Yurena, Tamara...". "Que cante el 'No cambié' y luego salga Luis Fonsi con el 'Cambiaré, cambiaré'", destaca el presentador en el plató de Aruser@s.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.