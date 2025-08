Angie Cárdenas revela la surrealista experiencia con un paquete: "Usaron mi firma sin permiso"

En una pasada temporada de Aruser@s, Alfonso Arús presentó la surrealista experiencia que vivió un profesor español que vivía en Irlanda con un paquete que estaba esperando de su repartidor. El joven Alejandro, conocido en redes como '@Buenosdiasporciero', pidió un router que le permitiera tener una conexión Wi‑Fi en casa, un paquete que estaba tardando en llegar más de la cuenta.

Pasado un tiempo y al ver que no lo recibía, decidió llamar a la compañía de envío y, para su sorpresa, el mismo hombre que le había llevado el paquete le comentó que ya había sido entregado, incluso que "él había firmado el albarán de entrega". "Me llama el repartidor y le digo, ¿pero dónde está el paquete? Y me dice: "In the green bin", cuenta el joven, que se pregunta: "¿No será en el contenedor verde?".

"¿Te puedes creer que me haya dejado el paquete del router en la basura durante tres días? Es surrealista, de verdad", alucinó el joven.

Desde el plató, Angie Cárdenas alzó la mano para contar una experiencia muy similar que le dejó con la boca abierta. "Me usurparon la firma y, por si fuera poco, el chico me llamó y le pregunté por qué me había usurpado la identidad y se había quedado con mi paquete, a lo que me respondió que 'había tenido una confusión", contó la colaboradora.

(*) Disfruta de los mejores momentos de la temporada de Aruser@s este verano en Aruser@s Fresh. Todos los días de lunes a viernes de 9:00 h a 11:00 h y también en atresplayer.com.