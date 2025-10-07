De Úrsula Corberó embarazada a la reaparición de Nicole Kidman pasando por Penélope Cruz: así fue el desfile de Chanel en París

Úrsula Corberó ha reaparecido en el desfile de Chanel luciendo su avanzado estado de embarazo mientras que Nicole Kidman ha sorprendido con un nuevo flequillo tras anunciar su separación.

Penélope Cruz ha acaparado todos los flashes de la primera fila del desfile de Chanel en la Semana de la Moda de París, donde han acudido otras famosas embajadoras de la firma como Marion Cotillard y Nicole Kidman. La australiana ha reaparecido tras salir a la luz su divorcio con Keith Urban tras casi 20 años de matrimonio.

"Penélope ha apostado por un look desenfadado de la nueva colección, que rompe con la estética de Chanel de ser más encorsetada. También otra actriz española ha causado sensación como es el caso de Úrsula Corberó que ha aparecido luciendo su tripa de embarazada. "Ha sorprendido con un estado de embarazo bastante avanzado", explica Tatiana Arús, que destaca que la actriz de 'La casa de papel' "ha lucido una blusa abierta por la barriga".

Por su parte, Nicole Kidman ha aparecido con un cambio de look y es que la actriz ha sorprendido con el flequillo de moda. Además, también ha acudido Margot Robie, Kendall Jenner y Carlota Casiraghi.

