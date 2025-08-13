Penélope Cruz, Javier Bardem, Lola Índigo y Quevedo se rinden ante la espectacular gira de Bad Bunny en Puerto Rico

La residencia 'No Me Quiero Ir De Aquí' arranca con invitados de altura, una escenografía que celebra la cultura puertorriqueña y un show que ya es historia.

La gira 'No Me Quiero Ir De Aquí' de Bad Bunny, una residencia de conciertos que se lleva a cabo en Puerto Rico desde julio y se extenderá hasta septiembre de 2025, ha arrancado con un despliegue espectacular que promete dejar huella.

Unos primeros conciertos que han generado un impacto inolvidable atrayendo a destacadas personalidades del mundo de la música, el deporte, el cine y otras industrias del entretenimiento.

Residente, Kany García, Young Miko, Ricky Martin, Kylian Mbappé, Lebron James, RaiNao, Jhayco, Toñita, Jowell y Randy, Farruko, Arcángel, Tito El Bambino, Pedro Capó, Yandel, Los Pleneros de la Cresta, Sech, Ñejo, Eladio Carrión... El cantante puertorriqueño no para de recibir invitados sorpresa, donde también se ha colado la pareja española de Hollywood Penélope Cruz y Javier Bardem.

Además, la actriz española fue la elegida para gritar la ya popular frase '¡Acho, PR es otra cosa!' antes de que el conejo cantara "Voy a llevarte pa'PR".

Otros artistas que no se han querido perder este show, que ya es historia, han sido la cantante Lola Índigo y Quevedo, quienes no han dudado en pasárselo en grande durante el concierto.

'La casita' de Bad Bunny

Una de las grandes curiosidad en este tipo de espectáculos es la escenografía que utilizarán los artistas para sorprender a sus fans.

Bad Bunny no lo ha podido hacer de mejor manera, y ha traído un pedacito de Puerto Rico al centro del escenario. Y es que no solo se trata de un espacio para los invitados, Benito lleva el barrio, el reggaetón y la cultura boricua al corazón de su show.

Una casa que fue una de las localizaciones principales del cortometraje "Debí tirar más fotos", que estrenó el pasado mes de enero como parte de su proyecto visual.