Noticia sorpresa
Nicole Kidman y Keith Urban se separan tras 20 años de matrimonio
Nicole Kidman ha confirmado su separación con Keith Urban tras 20 años de matrimonio. Al parecer, llevarían separados desde verano.
Tatiana Arús destaca en el plató de Aruser@s la noticia bomba de Hollywood: Nicole Kidman y Keith Urban han puesto punto y final a sus 20 años de matrimonio. La propia actriz ha confirmado la noticia.
"Parece ser que desde verano habrían emprendido caminos separados aunque residen en viviendas cercanas", explica la colaboradora, que reflexiona: "Es una lástima porque era una pareja muy consolidada que se la veía muy bien".
Por su parte, Alfonso Arús reflexiona en el plató sobre la actriz: "¿Por qué siempre hace papeles de loca Nicole Kidman?". "Es un poco como Belén Rueda, que hace papeles así", responde la colaboradora de Aruser@s.
