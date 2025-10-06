Alfonso Arús defiende a Antonio Orozco: "La opinión de una sola persona que va a joder es la que luego se viraliza"

Tras confesar Antonio Orozco que estuvo a punto de dejar la música tras hacerse viral un vídeo de un concierto suyo en el que alguien afirmó que estaba bajo los efectos de una sustancia, Alfonso Arús le defiende tajante.

Antonio Orozco ha llamado a Pablo López durante su concierto en Córdoba y, casualmente, su amigo estaba dando otro en Zaragoza. "Zaragoza, desde Córdoba, os mandamos un abrazo enorme", grita Orozco en este vídeo, donde el público de su concierto ha felicitado a Pablo López a gritos por su boda con Laura Rubio: "¡Muchas felicidades, Pablo y Laura!".

Tras ver el vídeo, Alfonso Arús lo tiene claro: "Lo que han hecho es absolutamente innovador cuando parece que ya se ha hecho todo en el mundo de la música". "Unieron Córdoba y Zaragoza", resalta el presentador de Aruser@s.

Por otro lado, Alfonso Arús recuerda las críticas de Antonio Orozco de los últimos días: "Se ha quejado de que, a veces, los medios de comunicación den credibilidad a la opinión no contrastada de una persona que con mala fe dé un comentario negativo de un concierto cuando existen críticos musicales que han dado reseñas magníficas". Y es que el artista ha contando durante el lanzamiento de su nuevo disco que hubo un momento de su vida en el que se planteó dejar la música cuando un vídeo de un concierto suyo se hizo viral después de que alguien afirmara que se encontraba bajo los efectos de alguna sustancia.

"Una crítica magnífica de un experto musical no vende, pero la opinión de una sola persona que va a joder es la que luego se viraliza", critica duramente Alfonso Arús, que insiste en que "los medios de comunicación serios no pueden dar por buena esa opinión sin cotejarla". "Lo que se hace hoy en día por conseguir visitas es infame", sentencia el presentador de Aruser@s.