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Aruser@s dicta sentencia

Tortiburguer, el nuevo fenómeno gastronómico viral llega a Madrid: "¿Genialidad o desastre?"

"Tortilla de patatas entre dos panes, como si fuera una hamburguesa", resume Hans Arús en Aruser@s acerca de esta nueva moda gastronómica que está arrasando en Madrid. Pero, ¿en una genialidad o un desastre? Los colaboradores se mojan.

Tortiburguer, el nuevo fenómeno gastronómico viral que arrasa en Madrid: "¿Genialidad o desastre?"

La tortiburguer ha llegado a Madrid. "Hamburguesas que en vez de carne llevan tortillas de patatas de sabores", explica @josefoodvibes en este vídeo viral que recoge Aruser@s. Con boniato, carbonara, sobrasada y todo lo que puedas imaginar, estas tortillas son la nueva moda, pero hay quien se pregunta si esto no será un desastre en vez de una genialidad. En el plató del programa de laSexta lo tienen claro: "Aquí, todo lo que sea llenar el buche...". "Me sorprende, porque Angie es muy clásica, no quiere la tortilla con cebolla, y esto le gusta", señala Hans.

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