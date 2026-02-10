Ahora

Con un hueso atravesado

Esta es la hamburguesa de la Super Bowl, la más viral del mundo: cuesta 166 euros y es gigantesca

Codillo de res asado, una fondue de queso azul, una salsa demi-glace hecha con verduras y caldo de carne, pan brioche artesanal y un hueso atravesado para sujetarla. Así es la hamburguesa de la Super Bowl.

Que sí, que en la Super Bowl todo es carísimo, como bien refiera Alba Sánchez en Aruser@s. ¿Pero 166 euros por una hamburguesa, por muy grande que sea, no es pasarse un poco? Aunque parece que el bolsillo no les ha dolido a las cientos, sino miles de personas que la han degustado este domingo.

Además, esta burger XL (que así es como la han llamado) es la más viral del mundo. Su receta no es nada sencilla: codillo de res asado, una fondue de queso azul, una salsa demi-glace hecha con verduras y caldo de carne, pan brioche artesanal y un hueso atravesado para sujetarla.

Eso sí, pesa 2 kg y puede ser compartida por más de una persona... aunque Hans Arús no tiene tan claro que los estadounidenses lo hagan. "Quítale el hueso, a ver en cuánto se queda", asegura.

