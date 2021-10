¿Por cuál de estos dos platos te decides: tortiburguer, o wrap de paella? Alberto Chicote alucina con la imaginación que ponen a los platos de comida española en el extranjero: "Es todo curiosísimo".

En una de las mesas del restaurante Capitán Tortilla (en Shoreditch, Londres), Alberto Chicote prueba los platos que más le llaman la atención: "Imaginación al poder", dice frente a la cámara al ver los platos que se han inventado.

La tortilla de patatas no lleva chorizo, pero en este restaurante es un must, y encima "malo de cojones". Aún así, el chef prueba hasta el wrap de paella: "¡La virgen! No tiene ningún sentido".

La dueña del restaurante sale a hablar con Chicote: "Se supone que he creado algo que no existe". La cara de Chicote en este vídeo lo dice todo.