Trump ataca hasta 170 objetivos en Irán mientras los iraníes se despiden de Jamenei al grito de "mataremos a Trump"

¿Qué han dicho? Mientras Trump asegura: "Les hemos dado fuerte" Irán vaticina una "respuesta aplastante". "Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: Si golpeas, te devolverán el golpe", ha dicho la Guardia Revolucionaria.

El entierro del exlíder supremo de Irán, Alí Jamenei, ha reunido a 10 millones de personas en su ciudad natal, donde se han escuchado gritos de venganza contra Donald Trump. La guerra en Oriente Medio ha resurgido tras ataques de Estados Unidos a Irán, rompiendo una tregua previa. Irán ha prometido una "respuesta aplastante" y ha advertido que el estrecho de Ormuz solo se abrirá con "acuerdos iraníes". Mientras tanto, el Ejército estadounidense ha bombardeado 170 objetivos militares en Irán, incluyendo la central nuclear de Bushehr. Trump ha celebrado la reactivación del conflicto, prometiendo represalias contundentes.

Este jueves, el que fuera el líder supremo de Irán, el mismo que murió el día que Donald Trump inició la guerra contra Irán, ha sido velado por hasta 10 millones de personas en su ciudad natal. Allí, se ha producido la imagen del día. Junto al feretró de Alí Jamanei hemos podido ver un gran cartel que rezaba: "Mataremos a Trump", "Trump, muérete". Mientras tanto, Trump ha regresado a Washington cómodamente en su avión, dejando el caos atrás y no solo en Irán; también en la OTAN.

Porque la guerra ha vuelto a Oriente Medio y la zona del golfo Pérsico. EEUU ha atacado a Irán por segundo día consecutivo tras romper la tregua firmada. Asegura que lo ha hecho en respuesta al ataque de varios buques en Ormuz.

Por su parte, Irán ya ha asegurado que golpeará a los socios de EEUU en la zona con una "respuesta aplastante". "Estados Unidos aún tiene que aprender que la intimidación y la mala fe ya no quedan impunes. Que quede claro: Si golpeas, te devolverán el golpe", ha anunciado este jueves la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán. Incluso han mandado un mensaje a Trump: "No te revuelvas, solo te hundirás más: el estrecho de Ormuz solo se abrirá mediante 'acuerdos iraníes', no con amenazas estadounidenses".

Un cortejo fúnebre y gritos de venganza

Un camión que transportaba los ataúdes del difunto líder supremo iraní, el ayatolá Ali Khamenei, y miembros de su familia

Entre tanto, y mientras el Ejército de Israel asegura que está listo para volver a bombardear Irán con más fuerza, la incertidumbre vuelve a ensombrecer al mundo. Hay que recordar que la guerra se ha reanudado en medio de un acto de extrema sensibilidad en Irán: el entierro del ayatolá Jameneí, que se produce más de cuatro meses después de su asesinato. Murió el 28 de febrero junto a otros cuatro miembros de su familia en el bombardeo con el que Trump y Netanyahu iniciaron esta guerra.

En ese entierro, hasta 10 millones de personas han acompañado su féretro al grito de "muerte a Trump". Un cortejo fúnebre abrumador para el ayatolá y en su ciudad natal. Allí, se han despedido del que fuera su líder supremo, pero también se han desgarrado en constantes llamamientos de venganza. Mensajes de todo tipo que piden la muerte del presidente Trump.

Llegar hasta este funeral no ha sido fácil, porque la única línea ferroviaria que une Mashhad con Teherán ha sido interrumpida por los ataques de Estados Unidos. Parte de las bombas de EEUU han caído sobre puentes ferroviarios, para dificultar la movilidad del país.

La guerra ha obligado a las autoridades iraníes a retrasar el entierro del líder supremo, que ha tenido lugar entrada la noche de este miércoles en un complejo religioso con capacidad para 700.000 fieles.

170 objetivos militares bombardeados

En este ambiente, el Ejército estadounidense ha aprovechado para desplegar sus ataques. Hasta 170 objetivos militares han sido bombardeados en dos días, entre los que hay importantes bases situadas en las provincias costeras del sur de Irán. Sin olvidar que han atacado la central nuclear de Bushehr, aunque no hay que destacar ni daños personales ni materiales. Menos suerte ha corrido el hospital Iman Ali de Chabahar, donde han impactado fragmentos de artefactos.

Donald Trump ha vuelto a celebrar la reactivación de la guerra. "Les hemos dado fuerte. Por cada golpe que nos den, les devolveremos veinte". Desde Irán, denuncia que EEUU ha bombardeado infraestructuras nucleares y civiles, así como puentes ferroviarios esenciales para el comercio con China y Rusia. Se trataría de un posible crimen de guerra.

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