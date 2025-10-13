Un tiktoker denuncia la contradicción del plástico en el supermercado y el exceso de envases: "No puede ser"

El creador de contenido '@arjonacomico' ha criticado la contradicción que supone pagar por bolsas de plástico en los supermercados mientras muchos productos siguen viniendo envueltos del mismo material. Una reflexión respaldada por los Aruser@s.

El creador de contenido '@arjonacomico'ha subido un viral en el que reflexiona con humor, pero con indignación, sobre una incoherencia habitual en los supermercados: el uso excesivo de plástico en los envases.

"Las bolsas de plástico te las cobran en el supermercado cuando haces la compra por el tema del medioambiente, y me parece fenomenal”, comienza explicando el creador de contenido. "Pero lo que no puede ser es que después te compres una bolsa de magdalenas, que ya la bolsa es de plástico, pero no solo eso...¡es que cuando lo abres, las magdalenitas vienen en una bolsita de plástico también!".

"A ver si nos centramos, que no puede ser que yo esté pagando religiosamente mi bolsa para proteger el ecosistema y cuando me compro una bolsa de magdalenas vienen 16 unidades de bolsitas de plástico de más, ¡esto no puede ser!", denuncia.

Para Alfonso Arús, el tiktoker "tiene toda la razón". "Las magdalenas que yo consumo también van envueltas en un plástico que va envuelto en otro gran plástico", se queja el presentador del programa.

David Broc asegura que "es un tema que no se gestiona bien". "Tendrían que obligar a las compañías, empresas privadas, a utilizar otro tipo de envases", opina María Moya.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.