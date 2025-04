Un tiktoker expone las cosas que hacen ilusión cerca de los 30 años: "No sé si sentirme bien o llorar"

Que te regalen un chándal cómodo, que las plantas no se mueran, tener un tendedero grande, pillar descuentos...¿Qué es lo que más ilusión hace al cumplir 30 años? El tiktoker '@alvarocasares' destapa la gran verdad.

No temas al cambio, es inevitable. Los 30 llegan y las cosas que antes no nos hacían ilusión parecen recobrar otro sentido. "Que te regalen un chándal cómodo para estar en casa, que las plantas duren más de una semana, tener un tendedero grande, conseguir un buen descuento en el supermercado, recibir cualquier utensilio para la cocina, tardar menos de lo esperado en hacer las tareas del hogar, tener unas zapatillas calentitas para andar por casa, unos calcetines de algodón cómodos, pero lo mejor de todo es lograr que la casa huela bien", expone el tiktoker '@alvarocasares' entre risas a sus seguidores.

"Hemos visto los 30, pero algunos de vosotros que tenéis 40 o 50, ¿cómo varía el tema?", lanza un dardo Hans Arús a sus compañeros tras ver el viral. La colaboradora Angie Cárdenas asegura que "ni a los 30 le hacían ilusión esas cosas". "A mí a los 44 me hará mucha ilusión que me regalen tratamientos", insinúa Patricia Benítez, a lo que Alfonso Arús le contesta: "¡Cuidado! No te retoques mucho".

Por su parte, Tatiana Arús está de acuerdo en afirmar que "marcas un cambio generacional cuando deseas un electrodoméstico".

El viral de '@alvarocasares' ha dejado claro que muchos de los internautas se han sentido identificados. Algunos no saben "si reír o llorar" y otros piden "la referencia del tendedero".