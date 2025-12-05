Alfonso Arús, al conocer el precio de todo un catálogo de juguetes de Navidad: "Fantástico para Kim Kardashian"

Ahora
Un youtuber se propone calcular cuánto costaría comprar los 1.753 artículos de un catálogo navideño y los colaboradores de Aruser@s alucinan con la cuenta final alcanzada.

¿Cuánto costaría comprar el catálogo entero de juguetes de Navidad? Quizás es una pregunta que nunca os hayáis aplicado o puede que vuestro niño interior lo pensara alguna vez.

En este caso, un youtuber ('@elfisicobarbudoshorts') ha hecho los deberes y ha calculado el precio de todos los artículos que salen en la revista: cocodrilo sacamuelas, coches eléctricos, muñecos, dinosaurios, disfraces... Tras anotarlo en un Excel, 400 páginas donde se recogen 1.753 productos, el precio asciende a 7.8852,59 euros.

Desde el plató de Aruser@s, Alfonso Arús asegura entre risas que puede ser "fantástico" para "una Kim Kardashian" que puede llegar a la tienda y decirle al encargado que "se lo ponga todo para llevar".

