El tiktoker Álvaro Casares contrapone la crianza respetuosa con la educación de los 90: "Algo habrás hecho"

Álvaro Casares vuelve a triunfar en redes al comparar cómo se abordan hoy ciertos conflictos con los hijos frente a las reacciones "clásicas" de las madres de los años 90.

Álvaro Casares, el creador de contenido favorito de Hans Arús, ha comparado, esta vez, la crianza respetuosa con cómo se enfrentaban las madres en los años 90 a los problemas de sus hijos. Suspensos, comidas o regaños de profesores sirven al humorista para evidenciar el contraste.

Para ello, Casares plantea una serie de situaciones y muestra cómo responderían en cada caso. Ante a los "cateos", ahora piensan en "cómo se sentirá el hijo", frente a la "típica" respuesta directa y contundente de antes: "La maquinita y la televisión fuera, y la calle la vas a ver por la ventana".

De "sé que no es tu comida favorita, pero te pido que hagas un esfuerzo" a "hasta que no te comas todo, no te vas a mover de la mesa".

Si un profesor regaña al alumno, ahora plantean diálogo con "¿crees que te has saltado alguna norma para que el profesor te eche la bronca?" y antes, el clásico "algo habrás hecho".

Desde el plató de Aruser@s, recuerdan el viral del profesor que reflexionó sobre la pérdida de autoridad en la aulas.

